Ruumikitsikust ei saa lahendada kehva hoone ja eelarvekriisiga

Esmalt soovin ära klaarida kaks faktiviga, mis on tehtud Sakala 18. septembri loos «Ametnikke kimbutab ruumipuudus». Esiteks: Viljandi valla liitumislepingus ei ole punkti, et uue vallamaja peab rajama Viiratsisse. Tõsi, on klausel, et Viiratsi Sakala tänav 1 maja tuleb korda teha, otstarve aga on märkimata. Samuti ei vasta tõele Alar Karu väide, justkui saaks riigi antud 500 000 eurot kasutada hoone ehitamiseks. Liitumisleping sõnastab selgelt, et see summa tuleb rakendada Viljandi veekeskuse rajamisse.

AGA NÜÜD ASJA juurde. Fakt on see, et Viljandi Kauba tänav 9 maja ei sobi Viljandi vallavalitsusele oma töö korraldamiseks. See lihtsalt on liiga väike. Juba 2017. aasta lõpus arutas vallavolikogu võimalikke variante ning andis loa uurida Viiratsisse kolimise võimalust ja ka muid võimalusi, et seejärel valida parim. Paraku pani vallavalitsus silmaklapid pähe ja hakkas pimesilmi jooksma Viiratsi maja poole, kaalumata teisi variante.

Edasise poolteise aasta jooksul on järjest ilmnenud asjaolusid, miks Viiratsi vana vallamaja rekonstrueerimine ei ole parim, vaid on suisa halb lahendus, kuid see ei ole takistanud vallal projektiga edasi liikuda. Nüüdseks on hoone põhiprojekti staadiumis ja saab hakata tibusid lugema. Kahjuks on puuduliku eeltöö tõttu tehtud otsus alustada üldse sellesse hoonesse projekteerimist endaga kaasa toonud kehva lahenduse.

TÄNAPÄEVAL ON hoonete juures ülioluline aspekt energiatõhusus. Avalike asutuste rajamise puhul kehtib juba paar aastat nõue, et nood peavad olema A-klassi ehk liginullenergiahooned. Praeguse energiamärgise järgi on vallamaja energiatõhususe klass C, mis reaalsuses on D. Keskkonnateadlikkus on vallamajast paraku suure kaarega mööda käinud.

Vallamajas pole tagatud ka XXI sajandi elementaarne töökeskkond, mille üks tähtis osa on ruumide jahedus kuumal suvepäeval. Kasutusele on võetud küll erinevaid meetmeid, et ruumide temperatuuri alandada, ent kohtjahutus hoones puudub. Projekteerija isegi kinnitab, et suvel tuleb ette perioode, kui ruumide temperatuur tõuseb üle 25 kraadi. See ei ole produktiivne töökeskkond. Projekteerijale ei saa siin etteheidet teha, sest tellija pole paremat lahendust soovinud.

Samuti tekitab minus küsimusi hoone sisearhitektuur. Domineerib kirgas oranž toon. Viimati, kui mina Viljandi valla kodulehel käisin ja ka pärimust uurisin, ei leidnud küll seost oranži tooniga. Võib-olla tõesti ei pea vallal ja vallamajal olema mingit sidet. Või siiski?

Lähteülesandes oli selgelt kirjas, et sotsiaaltööspetsialistid peavad saama eraldi kabinetid. Projekti järgi on sotsiaaltöötajad kabinetis paraku kahekesi. Ehk delikaatsed isikuandmed ei ole kaitstud. Vallavalitsuselt aru pärides uurisin ka selle detaili kohta. Projekteerija vastus oli: «Hoone ruutmeetrid, olemasolev struktuur ja akende paigutus seavad piirid sellele, kui palju ja milliseid kabinette on võimalik sellesse mahtu paigutada ilma ebamõistlikult suuri ümberehitusi tegemata.»