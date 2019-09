Keskpäevakooli eestvedaja ja Viljandi huvikooli õpetaja Eve Noormets ütles, et idee selle rajamiseks tuli vajadusest. Nimelt nägi ta huvikooli õpetajana, kuidas lapsed tulevad pärast koolipäeva varakult huvikooli aega veetma. «Mida vähem mujal midagi toimub ja mida vähem vanemad kodus on, seda rohkem tulevad lapsed varakult huvikooli ja siis nad seal elavad,» rääkis Noormets. «Nad on näljas, jooksevad lihtsalt tühja ja hakkavad rumalusi tegema.