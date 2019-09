Kaks ehitust pürib preemiale

Park Hotel Viljandi arhitektuurilahenduse autor on KAOS Arhitektide meeskond koosseisus Margit Argus, Margit Aule, Kalju Kisand ja Kaiko Kerdmann. Nagu on kirjas arhitektuuribüroo kodulehel, on hotelli sisearhitektuuris ühendatud uus ja vana: modernistlikule sekundeerib juugendlikke meeleolusid otsekui vihjena õhustikule, mis võis seal hõljuda 1910. aastal, mil maja valmis.

Suure-Jaani tervisekoja kujundusega töötas osaühingu Arhitekt Must meeskond koosseisus Mari Rass, Alvin Järving, Ott Alver, Kaidi Põder, Katrin Vilberg, Gert Guriev, Liina-Liis Pihu ja Märten Peterson. Sisekujunduse autorid on Riin Kärema, Kerli Lepp ja Mari Põld osaühingus Kuup Disain ning see on inspireeritud Soomaa viiendast aastaajast ehk üleujutusest.