Päästekeskuse komandod avavad Eesti tuletõrje päeva puhul külalistele uksed

Täna kell 13–16 on Lõuna-Eesti päästekomandodes uksed kõigile avatud, et koos külalistega tähistada organiseeritud tuletõrje 100. aastapäeva ja ühtlasi vanavanemate päeva, aga et rääkida ka ohutusest ja päästjate tööst.