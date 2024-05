Eesti kohtute põhiklientideks on saanud võlgnikega hädas kiirlaenufirmad

Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saaviku sõnul näitab statistika, et võlaõigusasjad moodustavad kõigis maakohtutes kõige suurema osa tööst ja nende hulgas on palju laenu- ja krediidilepingute ning tarbijakrediidilepingute asju.

Eestis tervikuna moodustavad erinevate võlgnevustega seotud juhtumid lausa 35 protsenti kõigist kohtusse tulnud juhtumitest ning otseselt laenude või järelmaksude tasumisega seotud juhtumeid on 17 protsenti. Kõige rohkem on neid juhtumeid Harju maakohtu piirkonnas ja kõige vähem Tartu maakohtus. Kui aga Tartu maakohtu kohtumajad eraldi ette võtta, on nende seas tipus Põlva.