Eesti motokrossi meistrivõistluste avaetapil Karksi-Nuia külje all Ainja krossirajal osales ligi 270 võistlejat ning neid käis kahel päeval kokku vaatamas veidi alla 4000 inimese.

"Väga hästi," kiitis tulemust võistluste peakorraldaja Anti Kala, kes on Nuia suursõidu korraldust nüüdseks 14 aastat vedanud. "Publikut on hästi, ilmaga on vedanud."