Marek Tiitsi raport. Naiskond sai ülitähtsa võidu Põlva üle, teine vaatus ootab juba laupäeval

Peatreeneri kommentaar

Sergei Vassiljev, naiskonna peatreener: «Väga hoogne, tempokas ja lahtine mäng, mille tegime ise põnevaks oma kaitses juhtunud eksimustega. Lõpptulemus oli siiski positiivne ning see on kõige olulisem. Tüdrukud olid kohati püstihädas harjumatu väljakuga: treenime ja mängime ju suurema osa ajast kunstmurul ning nüüd üheks kodumänguks muruväljakule kolides (Suure-Jaanis peetud naiste mänguga samal ajal mängiti Viljandi kunstmurul meeste karikasarja kohtumist, mille mehed 11:0 võitsid- toim.) vedas söödutehnika veidi alt: meil võttis lihtsalt aega, et leida õige ja vajalik söödutugevus ja sellega harjuda.»

Ka lisas treener, et Põlva mängus oli üks kindel element, millega meie mängijad raskustesse jäid. «See on loogiline, et kui soovid mängida söödumängu ja tagant palliga alustada, mitte lihtsalt pikka palli tampida, on selles omad ohud peidus, aga selles mängus nägin Põlva poolelt midagi, mida vahepealsete päevade jooksul treeningutel keskendunult läbi harjutame. Loodame, et laupäevaseks kohtumiseks oleme selles vallas juba paremini valmis Põlvale vastu hakkama,» nentis ta.