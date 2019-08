Kiigates põgusaltki raamatupoodi või raamatukokku, saab aimu, kui palju kirjutatakse. Kohati tuleb tunne, et pole enam inimest, kel poleks ilmunud oma mälestusteraamatut, romaani või luulekogu. Luule puhul domineerib pahatihti hägusus, oma tunnete rägastikus uina-muina tammumine. Liisi Seili luuletegu ilmestab konkreetsus nii mõtetes kui raamatu kujunduses (enda tehtud fotod). Juba avaluuletuse avasalm kirjeldab ilmekalt lähteseisu, kus looja sageli end väljendades on: Sõnad, need lendlevad ringi / me ümber ja meie sees. / Otsivad, püüavad hingi, / kohta me lausetekees (lk 3).