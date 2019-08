Tänapäeval on põhimõtteliselt igal inimesel hällist hauani foto- ja videokaameraga telefon taskus. Pole midagi lihtsamat kui teha sellega ülesvõte ja paari näpuliigutusega jagada kaadreid juba terve maailmaga. Seda tehaksegi väga agaralt ning sotsiaalmeedias tegutsevad spetsiaalsed grupid, mis on pühendatud liikluseeskirja rikkujatele, sõidukikaar­dita äpitakso juhtidele või valestiparkijatele. Nendel külgedel käib väga vilgas tegevus. Avalikult jagatud fotod võivad hakata aga elama oma elu, nagu seda sotsiaalmeedias üsna sagedasti juhtub. Kulutuli on kiiruselt poisike selle kõrval, mida suudab üks viraalseks muutunud postitus.