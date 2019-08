Riigiga on nagu Tallinna linnaga – kunagi ei saa valmis. Mis puutub Tallinna, siis vaatab seal vastu kraanade mets. Elanikke tulvab pealinna järjest juurde ning see on täiesti normaalse majandusprotsessi osa. Teisalt tekib omamoodi suletud ring: inimesed lähevad sinna, kus on töö, töö jällegi liigub sinna, kus on raha, ja raha on seal, kus on inimesed. Sellisel viisil jätkates ei oleks tõepoolest kaugel võimalus, et Eestist saab Tallinna-nimeline linnriik.