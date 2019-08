«Iga ilus asi saab ükskord otsa,» vastas Karlanda asutaja ja juht Itta Arak küsimusele, miks tegevus lõpetatakse. Arak, kes on ka mittetulundusühingu Singel tegevjuht, tõi peamise põhjusena välja ajapuuduse ning nentis, et ei jõua enam füüsiliselt endast nii palju anda kui varem. «Nende inimestega peab oskama tööd teha, nad on väga erilised ja andekad, aga sa pead ennast täielikult neile pühendama, et saada tulemust,» selgitas ta.