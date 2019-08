Mäeltküla tööstuspargi projektijuht Krista Habakukk annab teada, et Viljandi ja Põhja-Sakala vald arendavad üheskoos tööstusalasid ning 8. augustil peetakse Grand Hotel Viljandis asjakohane seminar.

Viljandi abivallavanem Rein Anton ütles pressiteate vahendusel, et vald on Viljandi külje all paiknevat maakonna suurima detailplaneeringualaga tööstusparki arendanud tasapisi mitu aastat.