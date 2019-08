Kumb on tähtsam – sõna või tegu? Poliitikas sõna. Kindlasti sõna!

Aga mida loeb jutt? Olulised pidid ju olema teod. Ma olen üsna kindel, et kui Eesti viimase poole aasta poliitikast lahutada jutt ja jätta alles ainult teod, oleksid poliitelu kujundamise ohjad väga kindlalt Keskerakonna käes. Just Keskerakonna valimislubadusi on kõige enam ellu viidud, nende loodud süsteeme on hoitud. Aga poliitikas on jutu ja tegude kaalukauss väga kindlalt jutu poole kaldu. Emotsioon tekib selle järgi, mida on öeldud, mitte selle järgi, mida on tehtud.