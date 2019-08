Centrumi kinos 8. augustil kell 11.30, 19.10 «Lõvikuningas», kell 11.50, 14 «Lelulugu 4», kell 14.10 «Pavarotti», kell 16.15 «Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw», kell 16.40 «Solan ja Ludvig: Reis kuule», kell 18.30 «Bring the Soul: The Movie», kell 20.50 «Valetamine ja varastamine», kell 21.40 «Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw». Tallinna tänav 22, Viljandi.

NÄITUSED

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu» ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna näitus «Pärandiluup». Laidoneri plats 5c.

Heimtali muuseumis saab tutvuda Eesti rahvakultuuriga, mis on talletunud esiemade kaunis käsitöös. Eksponeeritud on ehtekunstnik Anu Paali näitus «Eesti asi ehk Puud olid, puud olid hellad velled». Rahvamajas on avatud põrandavaipade näitus «Olustvere olemised». Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.