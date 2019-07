Parklast sai liivane rannavolleplats

Võistluste peakorraldaja Tauno Lipp on öelnud, et järveäärsetest väljakutest turniiride pidamiseks Viljandis ei jagu, sest paralleelselt kesklinnas peetava turniiriga on järve ääres noorteturniirid. Peakorraldaja sõnul on võistlusplatsi rajamine kesklinna juba väljakujunenud käekiri ja seda on Eesti eri linnades tehtud aastaid. Nii soovitakse jõuda nendeni, kes järve ääres ei viibi ja liiguvad kesklinnas. Linnaelanikes oli parkimiskohtade kadumine päevaks tekitanud pahameelt.