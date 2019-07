Nagu kutsusid korraldajad, oli taaskord aeg kokku tulla ja laulda oma maa ning metsade eest, tuletada meelde, et oleme metsarahvas – pärismaalased, kelle juured on sügaval metsikus looduses. Lauldi regilaule, jutustati lugusid ning loitsiti, et maa ja ilm saaks paremaks.