Viljandi Tulevikuga liitus uus ründaja Nigeeriast

Tuleviku klubi pressiteate vahendusel selgub, et kesktormaja, kelle täisnimi on Ifeanyi David Chinecherem Onyeanula, sündis Nigeeria lõunaosas Enugu osariigis. Jalgpalliharidust asus Onyeanula saama 9-aastaselt Golden United Academy jalgpalliakadeemiaga liitudes. 2017. aastal pallis Onyeanula laenulepingu alusel Nigeeria esiliigaklubis Jigawa Golden Stars.

Liitumise järel lausus David Onyeanula Tuleviku pressiteenistusele, et on Sander Posti käe all treenides palju õppinud ning tahab meeskonnale maksimaalselt kasulik olla.