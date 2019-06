Euroopa meistrivõistlused kombineeritud jahipraktilises laskmises peetakse juuni lõpus Eestis. FOTO: Kuvatõmmis

Juuni viimasel nädalavahetusel korraldab Eesti jahispordi liit Harjumaal Euroopa meistrivõistlused kombineeritud jahipraktilises laskmises. Eestit esindab üksteist jahisportlast, nende seas viljandlane Emil Juht.

Võistlused peetakse Männiku jahilasketiirus ja Kaitseliidu Männiku lasketiirus. Osaleb umbes 200 jahilaskurit 15 riigist.

Uudist vahendas Eesti jahimeeste seltsi pressiesindaja-toimetaja Andra Hamburg, kelle andmeil peetakse Euroopa meistrivõistlusi kolmel päeval ning lasketiirud on avatud ka huvilistele ja pealtvaatajatele. Viimati võõrustati Euroopa jahilaskureid Eestis 2012. aastal.

Hamburg märkis, et Eestit esindavast üheteistkümnest jahisportlasest kuus moodustavad meeskonna. Viljandimaa esindaja Emil Juht võistleb individuaalses arvestuses.

Eesti jahispordi liidu tegevjuht Triin Roostfeldt ütles Sakalale, et Juht on täiskasvanute arvestuses võistelnud alles mõne aasta, kuid temas on potentsiaali kaugele jõuda. Ühtlasi on Juht mitmekordne Eesti juunioride meister.

Roostfeldt lisas, et jahilaskmine on eestlaste seas populaarne ja Valgamaalt pärit laskesportlane Aili Popp on neljakordne Euroopa meister.

Jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts märkis pressiteate vahendusel, et tänavusel jahiohutuse aastal on see üritusi olulise tähtsusega nii jahinduse ringkonnas kui jahisportlaste seas. «Eesti koondisesse kuuluvad ka jahimehed, kes pakuvad kindlasti tihedat konkurentsi Euroopa tasemel,» lisas ta.

Kombineeritud jahipraktiline laskevõistlus hõlmab endas haavli- ja kuulilaskmise harjutusi, kus haavlipüssist lastakse lendavaid savimärke ning vintrelvast seisvaid paberist ulukisiluette ja jooksvat metskuldi siluetti.

Kombineeritud jahipraktiline harjutus on väljatöötatud selleks, et panna proovile laskurite oskused nii lendavate kui seisvate sihtmärkide ning nii haavli- kui vintrelvaharjutuste laskmises. Savimärke lastakse lihtsustatud kaevikrajal ja lihtsustatud compak'i rajal. Ulukisiluette lastakse vintrelvast kuulilasketiirus saja meetri kauguselt seisvatele pabermärkidele ning 50 meetri kauguselt jooksva metskuldi siluetile.