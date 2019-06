Seda, et «Võnge» pole mõeldud tohututele rahvahulkadele, näitab kas või asjaolu, et iga Lasnamäe bemmivend ja Pärnu rannalõvi temast kuulnud ei ole. Ometi pidas see hubase olemisega muusikapidu juba oma viiendat sünnipäeva. Tõsi, «Võnke» nime all tuldi publiku ette teist korda – varem oli festivali nimi võõrkeelne «Acoussion».