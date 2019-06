Pühapäeval algab Suure-Jaani muusikafestival

17. ja 18. juunil saab teoks Artur Kapi nimeline tšellistide konkurss, mis on pühendatud legendaarse tšelloõpetaja Laine Leichteri 100. sünniaastapäevale. Teises voorus osaleb Pärnu Linnaorkester. Lõunatundide külalised on tänavu Reet Linna, Lydia Rahula, Ülo Vooglaid ja Matti Reimann.

Kohal on ka Venemaa Valaami kloostri meeskoor dirigent Aleksandr Bordaki juhtimisel. Et selle meeskoori kontserdi vastu on väga suur huvi, annab ta Suure-Jaanis teisegi kontserdi: 18. juunil kell 20 õigeusu kirikus. Piletid on müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja tund enne kontserdi algust kohapeal.