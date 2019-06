Vastemõisas Kaevandi talus kasvatab perenaine Anu Nurmsalu vähemalt sadat pojengisorti, mille õietoonid varieeruvad puhasvalgest mustjaspunaseni, hästi palju on roosade õite variatsioone, aga on ka kollase ja isegi rohelise õiega sorte. Nurmsalu sõnutsi olid aiandusmaailmas mullu moeröögatuseks kollase õiega pojengid ja tänavu sellised, mille õie põhitoon on roheline.