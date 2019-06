Põhja-Sakala vallavolikogu juht Arnold Pastak bussiliini kadumises traagikat ei näe. "Mis sa neist bussidest sõidutad, kui inimesed nendega ei reisi. Asjatut kulu ei ole mõtet teha, küllap on liine, millele on mõistlikum raha kulutada," rääkis Pastak. "Olgem ausad, Kõpu rahva tõmme on rohkem Viljandisse ning teisalt ei ole kõpulastel reaalselt vaja Suure-Jaani vallamajja minna. Põhja-Sakala valla kohalik teeninduspunkt ja sotsiaaltöötaja on Kõpus olemas, lasteaed ja kool toimivad seal samuti. Kõik asjad saab kohalikus teeninduspunktis ära ajada. Seega Suure-Jaani-vaheline bussiühendus ei ole Kõpu inimestele ilmselt oluline," tõdes Pastak.