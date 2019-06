Neli aastat tagasi alanud vargused said kohtus lahendi mais. Endisele finantsjuhile määrati poolteist aastat tingimisi vangistust, ta peab ettevõttele maksegraafiku järgi tagastama 30 000 eurot ning tema kodule on seatud hüpoteek, et raha tagasimaksmine oleks ikka kindel. Süüdi mõisteti ta ettevõtte vara omastamises ja dokumentide võltsimises.