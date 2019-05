TMF on kolmeliikmeline rühmitus, kuhu kuuluvad McLord, Mc Napoleon ja Lil Rambo. McLord kodanikunimega Mart Rauba on ka legendaarse räpigrupi Öökülm liige, tema loodud laulutekstid on kõlanud Ugala teatri etendustes «Moraal» ja «Kohtume kell 8 Noa laeval». Viljandlastele on ta tuttav ka kui räppar loos «Imavere tossud» koos Adeele Sepaga.