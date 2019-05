Äike hävitas hooned

Välk süütas kõrvalhoone ja see põles maha.

22. mai õhtul sai päästeamet väljakutse kahte kohta. Kell 18.34 teatati, et äikselöök süütas Põhja-Sakala vallas Serukülas maja läheduses põlema suure kuuse, ning kell 19.27 tuli teade, et Mulgi vallas Univere külas lõi äike kõrvalhoonesse ja see süttis põlema.