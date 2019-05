Marek Tiitsi raport: Viljandi jalkameeste röövretk Narva õnnestus täielikult

Kohtumine algas ootuspäraselt Transi survega, kuid Tuleviku mõningast ebalevust kaitses ei suutnud ta ära kasutada. Kümmekonna minuti möödudes said mänguhoo sisse ka Viljandi mehed ning esimene poolaeg kulges vastastikrünnakute tähe all. Esimesel poolajal peamiselt vasakut ründeäärt kasutanud Trans sundis Tuleviku väravas seisnud Andreas Kallaste paar korda tõrjele, samaga vastas Tulevik väljaku teises otsas, kus Transi väravavahti kimbutati.

Pooltunni möödudes jooksis Transi kollkipper Marko Meerits oma väravast välja, et tõrjuda trahvikasti lennanud palli. Sealjuures hüppas ta pallist aga hoopiski mööda ning põlvedega valusasti selga Kaimar Saagile. Kohtunik Karl Koppel jättis olukorra täiesti arusaamatul moel veaks vilistamata ning mängul lasti jätkuda.

Saag vastas ebaõiglusele veerandtunni jagu minuteid hiljem, kui oli õige mees õiges kohas. Tuleviku kaitseliinist Gustav-Hendrik Seedri üliefektse sööduga alguse saanud Viljandi rünnaku võttis keskväljal üle Illimar Loigo, kes end kahe Transi mehel vahelt trahvikasti triblas ning sealt terava maapalli värava eest läbi, otse Kaimar Saagi jalale saatis. Too rammis palli paarilt meetrilt südametäiega võrku ning viis Tuleviku arvuka Narva vutipubliku ahastuseks poolaja lõpuvile eel juhtima.

Teist poolaega alustasid mõlemad meeskonnad muutumatus koosseisus ning Trans andis juba poolaja avaminutitest jõuliselt märku, et kolme punkti Tulevikule loovutamisega nõustuda ei kavatse. Tuleviku olukord muutus tuntavalt täbaramaks, kui Kaimar Saag vaid seitse minutit pärast poolaja algust seljavalu tõttu siiski platsilt lahkuma pidi. Vangerdused edurivis tähendasid, et seni tipuründe mehitanud Indrek Ilvese asemele asus vahetusest Rainer Peips ning Ilves omakorda võttis üle Saagist vabaks jäänud ründajaaluse number kümne positsiooni.

Võidus kinni olnud Tuleviku kaitset ei suutnud Trans lahti harutada ka kohtuniku antud üleminutitel. 1:0 võit Viljandi Tulevikule Narvast sai tõelisuseks nagu ka see, et Narva Trans ei ole suutnud viljandlasi nüüd võita kahes järjestikuses kohtumises. Mäletatavasti tõi ka mulluse hooaja viimane omavaheline lahing Viljandis, Lumise Imena jalgpallifolkloori kinnistunud kohtumine Transile 1:4 kaotuse.

Narvast teenitud võidupunktid tõstsid Tuleviku turniiritabelis kaheksandaks, sealjuures on kuues koht vaid punkti kaugusel. Viljandlaste väravalöömise hoog – üheksa vooruga on löödud kümme väravat – on nad kergitanud kogu kõrgliiga paremuselt kuuendaks meeskonnaks tehtud skoori arvestuses.