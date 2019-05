Aeg, kui moraali hoiti üleval verega

Olgu mis on, tegelikult on meil ikka väga hea elu praegu. Eriti kui arvestada, milline vägivallaslepp inimkonnal vererada järele jättes taga lohiseb. Mõelda vaid, et lääneriikides loobuti avalikest hukkamistest alles napp sada aastat tagasi ja nii mõnelgi pool maailmas on need tänase päevani kasutusel.