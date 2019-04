Kärstna lasteaed saab sügisest lisarühma

Viljandi valla haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann ütles pressiteate vahendusel, et Kärstna maja liitrühmas käib praegu 21 last. Kevadel lõpetab lasteaia neli koolieelikut, kuid sügiseks ootab lasteaiakohta kaheksa last.

«Seega on vaja septembris Kärstnasse vähemalt 25 lasteaiakohta, kuid liitrühmas võib käia maksimaalselt 20 last,» lausus Feldmann. «Vallavalitsus tahab kindlasti võimaldada lasteaiakoha kodu lähedal kõigile taotluse teinud vanematele ja selleks on meil vaja avada veel üks lasteaiarühm.»

Uue rühmaruumi remondile, sisustamisele ja personalikulule läheb sel aastal ligi 27 000 eurot. Rühmaruum luuakse Kärstna mõisahoone teisele korrusele.

Tarvastu lasteaia juhataja Tiiu Rõõm tõdes, et inimesed on hakanud jälle linnast maale asuma, sest maal on tore elada. Kärstna kanti on kolitud ka kaugemalt, näiteks Tallinnast ja Otepäält.

«Kärstnas on meil kõik tingimused laste heaks hoidmiseks. Siin on park, võimla, mänguväljak ja meie lasteaia ühed paremad ruumid. Töötame rõõmuga,» lausus ta.