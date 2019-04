Kui me ei räägi just sekundi­sajandiku või millimeetri täpsusega mõõdetavatest tulemusest, pole mõtet sooritajaid ritta seada. Kunstilist etteastet kuidagi täpsemalt määratleda on ülimalt subjektiivne ettevõtmine. Kõik taandub meeldimisele või mittemeeldimisele. Kõige hullem, kui selleks hinnangu andjaks osutub mõni tõre ja elus kibestunud ärapanija. Sedasi võib pisikesel inimhingel eluks ajaks muusikaga tegelemise tahtmine justkui luuaga pühitud olla.