Koprajahimehe suurim varandus on urukoer

Riigimetsa majandamise keskus on palunud Tänassilma jahimehi appi, sest mets on kobraste tehtud tammide tõttu üle ujutatud. Mitmes kohas lõhuvad mehed raudlabidate abil kraavidele ehitatud tammi maha. Kui seltskond jõuab kraavini, kus ümberringi on koprakäikude võrgustik, märkab keegi korraks noort piibrit. Teda haistab ka Kiki ning muutub väga energiliseks, haugub ekstaatiliselt, niutsub, kraabib maad ning poeb urgudesse. Mehed kaevavad lahti aina uusi avausi, siiski ei õnnestu koeral koprani jõuda. Ühel hetkel ta huvi kaob ja viimaks loobuvad jahimehedki.