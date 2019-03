Swedbank vahetab Viljandis välja kaks sularahaautomaati

Nagu ta märkis, on võimalik sel ajal raha välja võtta ja arvele panna pangakontoris. Lisaks on Swedbankil raha väljavõtmiseks Viljandis teisigi automaate.

Swedbank vahetab vanu sularaha sisse- ja väljamakseautomaate uute vastu välja kogu Eestis. Suve lõpuks on plaanis välja vahetada 40 masinat. Kokku on Swedbankil praegu 393 sularahaautomaati, millest 110 on sularaha sisse- ja väljamakse funktsiooniga.

«Sularahaautomaatide võrgustik on oluline osa panga infrastruktuurist. Lisaks sularahatehingutele võimaldavad automaadid teha ka muid toiminguid, näiteks makseid. Seda võimalust kasutavad aktiivselt meie eakamad kliendid, kes interneti- või mobiilipanka ei kasuta. Automaatide võrgustiku kaasajastamine on meie jaoks sama oluline kui digikanalite arendamine ning teeme seda kogu Baltikumis,» ütles Raagmets.

Uus automaadimudel on tema kinnitusel kasutajasõbralikum ja töökindlam. Uutel automaatidel on puutetundlik ekraan ja klaviatuuri kohal sisseehitatud vari, mis kaitseb kõrvalistel isikutel PIN-koodi nägemast.

«Valdavalt põhjustavad sularaha sissemakse funktsiooniga automaatide tõrkeid rahatähtede vahele jäetud võõrkehad. Uude automaati tuleb rahatähed sisestada vertikaalselt ning rahasahtli asemel on korv, mis võimaldab rahapakki sattunud võõrkehad kergesti eemaldada,» rääkis Raagmets. «Siiski soovitame klientidel enne kupüüride masinasse sisestamist raha eelnevalt üle lugeda. See täidab mitut ülesannet: esiteks saab klient olla kindel, et paneb masinasse soovitud summa ning lisaks saab ta veenduda, et kupüüride seas ei ole kortsus või katkiseid rahatähti.»