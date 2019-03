ARVAMUS Jürgen Ligi lajatab EKRE-le, Jaak Madison annab vastu

Kuna Hitleri ja natside pärand on paljude eestlaste jaoks isegi romantiline kommunistide ja venelaste oma kõrval, tasub rõhutada, et need kaks koletist on ühtne kiskjapaar oma meetodites, vallutustes ja maailmasõja korraldamises. Seepärast räägiksin mina EKRE-st hoopis kui bolševismist.

EKRE ongi kõige tugevamate komparteilastest juurtega Eesti erakond Keskerakonna kõrval. Kompartei taust ei puudu küll ühegi Eesti erakonna puhul, ent oluline on märkida, et EKRE on bolševik oma vaatelt ühiskonnale. Nad arvavad, et partei peab juhtima majandust ja inimeste eraelu, allutama endale teaduse, kunsti, ajakirjanduse, kohtupidamise, ülikoolid. Nende seisukohad on hämmastavalt kokkulangevad ka Kremli unistustega: Euroopa Liidu koostöö lõhkumine, NATO vastu umbusu levitamises, vähemuste vaenamine. Arstide nimetamine moraalituteks tapjateks ning muusikaakadeemia tudengite pidamine kääksutajateks on ainult paar ilmingut sellest suurest enamlikust vaatest, mille järgi partei teab ja juhib kõike.

Täiesti viltu on läinud avalik debatt selles, nagu oleks asi retoorikas ja selle vahetamise korral saavat asjad korda. Ei saa, see on pettus, sest vaated ja eesmärgid on sel seltskonnal endised. Ei ole mõtet võrrelda kurja praalimist ja ähvardamist kellegi teise stiiliga hoopis muus seoses, sest EKRE ründab Eesti alusväärtusi ja vabadusi. Mitte kunagi varem pole vastased lubanud mulle järele saata koristusbrigaade nagu vene hävituspataljoni, aga Helme on. Kunagi pole ümber kirjutatud Eesti lähiajalugu, aga EKRE ja mõni keskerakondlane on seda hakanud üritama.

Pettus on ka nende programm. Võimukõnelejatel pole EKRE mõtetest olnud nende ridade kirjutamise ajaks võtta veel õigupoolest midagi peale mõne asja, mis on niigi Eestis ära tehtud. Aga EKRE on inimestesse sisendanud, et riik või keegi «eliit» veab neid ninapidi ja on nende ebaõnnestumistes süüdi. EKRE lubatud käibemaksu alandamist, perede tulumaksust vabastamist, laenude kustutamist ja pensionide kahekordistamisi tulla ei saa ning Eesti ei saa hakata ajama lubatud Euroopa-vastast poliitikat, kui ei taha ühte heita endise Nõukogude Liiduga.

Kirjanik Andrus Kivirähk ütles kenasti, et võimukõnelejad joovad praegu EKRE-t ilusaks. Isamaa sisendab endale, et kogu ühiskondlik kriitika on organiseeritud hüsteeria, kuigi EKRE lubab lammutada pea kõike, mida Isamaa koos liberaalide/Reformierakonna ja Mõõdukate/sotsidega on ehitanud. Jüri Ratas ja Keskerakond loodavad, et valija unustab ja andestab, kuigi EKRE on tema põhivalijat järjekindlalt parasiitideks nimetanud. Reaalsus on, et lahkuv valitsus on olnud sedavõrd priiskav ja hoolimatu, et mu hoiatus on osutunud tõeks ja raha on sellel seltskonnal ette ära kulutatud. Seda laenamine ei asenda.