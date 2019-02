Põrgupilli piinaja ja tema koledad rattad

Tuline möllupunt Svjata Vatra folgisõprade seas pikemat tutvustamist ei vaja. Sama lugu on selle ansambli liikme Juhan Suitsuga – mehega, kes on sündinud, torupill hambus ja tsikkel jalgade vahel. Just armastus motoriseeritud kaherattaliste vastu Suitsu Jussi, nagu omad teda kutsuvad, Sakala hobiküljele tiriski.