Et valimiste karussell on hoogsalt käima läinud, näitas selgesti laupäeva ennelõunal Viljandis turu juures toimunu. Varikatuste all olid oma vaateid tutvustamas ja meeneid jagamas Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond. Keskerakonna liikmed liikusid nännikastiga otse rahva seas.