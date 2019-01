Täna sündis selle talve külmarekord

Milline on aga võimalus, et sel talvel võib külma tulla vähemalt 30 kraadi? Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles, et suure tõenäosusega ei juhtu seda lähema poolteise nädala jooksul, aga mis saab edasi, on veel vara lubada.

«Kõige külmem kuu veebruar on ju veel ees ja mõnikord on ka märts väga külm olnud,» lausus ta. «Märtsi pakasetipp on –35,1 kraadi 1942. aasta 14. märtsist Kuusikul. Lähimast minevikust oli väga külm 2013. aasta märts, kui 11. kuupäeval mõõtis Jõgeva ilmajaam –27,4 kraadi. Need näited on kinnituseks, et lisaks küünlakuule võib krõbeda ilmaga üllatada esimene kevadkuu.»