Et enamik mu tiirutamisi jäi varahommikusse tipptundi, olin end viisakalt helkuriga varustanud ning ristmikel üritasin närviliselt gaasipedaali tallavatele roolikeerajatele võimalikult vähe jalgu jääda. Jah, meie linnas on üllatavalt palju kõnniteedeta tänavalõike, aga ka see pole minu mureks.