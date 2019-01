Riik pakub tasuta töökoolitusi ligi 11 000 inimesele

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on ligi kümme aasta jooksul pakutud tasuta kursused aidanud parandada inimeste teadlikkust õppimisvõimalustest ning suurendanud valmisolekut õppida. "Riiklikult rahastatud kursused on populaarsed, mis tõestab, et inimesed tajuvad vajadust enesetäiendamiseks ning pakutavad koolitused on vajalikud," lisas Haidak.