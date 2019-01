Viljandimaa jäi aastaga 476 inimese võrra väiksemaks

«Paratamatu loogika on see, et noored kolivad sinna, kus on tasuvad töökohad, ning lapsed sünnivad seal, kus on noored inimesed,» nentis Viljandi vallavanem Alar Karu. Tema sõnul oleks elanike arvu suurenemiseks vaja häid töökohti eeskätt haritud naistele, aga just selliste töökohtade hulk on Viljandimaal aastatega vähenenud, sest riik on neid siit välja viinud.