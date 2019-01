Eilne sadu kasvatas lumikatet

Täna on peamiselt pilves ilm, paiguti sajab vähest lund ja on pinnatuisku. Puhub kirde- ja põhjatuul 5–11 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb. Viljandis on külma on 3 kuni 6 kraadi, Ida-Eestis kuni –8 kraadi. Teedel on kohati kiilasjää.