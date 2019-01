Kultuuriakadeemia hakkab koolitama magistrikraadiga  heli- ja visuaaltehnolooge

Heli- ja visuaaltehnoloogia on kaks kiiremini arenevat valdkonda kultuuris. Sestap on programmijuhi Kadri Steinbachi sõnul magistriprogrammi avamine väga oluline. "Anname mõlemal alal ka esimese astme kõrgharidust ja meie lõpetajad on tööturul väga nõutud," sõnas Steinbach.

Õppekaval saab spetsialiseeruda heli- või visuaaltehnoloogiale, kuid üldisi teadmisi saab mõlemast valdkonnast. Õppekava keskmes on praktika ehk õpingute kestel on võimalik loenguruumis õpitut kohe praktiseerida nii individuaalselt kui ka meeskonnas.

Õppeperiood on kokku kaks aastat ja õppeaasta maksumus on 4000 eurot. Õppekaval on kümme kohta, millest kolm on õppemaksust vabastatud.