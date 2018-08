Viljandi haigla ambulatoorse ravi ja diagnostika kliiniku ülemõde Ilme Tropp Pidev toonitas, et liigne ekraani jälgimine on peale silmade kahjulik ka kehale ja vaimsele tervisele. «Kohe kindlasti mõjub see negatiivselt silmade tervisele,» nentis ta ning tõi näitena kuiva silma sündroomi ja nägemise nõrgenemise. «Samuti tekib nutiseadmete tõttu uneprobleeme, mille tagajärjel unetsükkel nihkub järjest hilisemaks ja hommikuti on ärgata järjest raskem. See mure on sagenenud eelkõige laste ja noorukite hulgas.»