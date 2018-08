Soomaa kutsub lõkkeõhtule loodusmehega

Korraldajate teatel tuleb esineme maailmarändur ja loodusmees Hendrik Relve, kes kõneleb nii helilooja Mart Saarest kui Soomaa loodusest. Lisaks on Relve lubanud mängida kitarri ja laulda.

Kontsert on tasuta ja sinna on oodatud kõik huvilised. Teiste seas on Soomaa lõkkeõhtu peatuspunktiks rattamatkalistele, kes osaleb riigimetsa majandamise keskuse suurel ühismatkal. Kokku läbitakse kolme nädalaga rekordilised 1800 kilomeetrit matkaradasid.