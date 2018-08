Päästeamet kuulutas suure tuleohu lõppenuks

Sellegipoolest manitseb päästeamet oma pressiteates, et nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias on oluline järgida tuleohutusnõudeid, et hoida ära tule levikut loodusesse või hoonetele.

Tänavu välja kuulutatud üleriiklik tuleohtlik aeg oli erandlik. Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et mitte ühelgi varasemal aastal pole kõnealune otsus kehtinud kogu Eesti territooriumil.

Piirkonniti on tuleohtlikku aega varemgi välja kuulutatud ning sealhulgas on otsus kehtinud näiteks kogu Mandri-Eesti kohta, samas on saared sellest välja jäetud. Käesoleval aastal kehtis tuleohtlik aeg igas Eestimaa nurgas.

Marek Kiigu andmeil kuulutas päästeamet Eesti pinnal tänavu tuleohtlikku perioodi välja kaks korda. Nimelt kehtis sama olukord terves riigis esimest korda 31. maist 22. juunini ning Ida-Virumaal kuni 6. juulini. Jõgevamaal aga kestis tuleohtlik aeg mai lõpust tänaseni.

Kogu Eestis kuulutas päästeamet tuleohtliku aja välja 28. juulil, mis sai lõpu nüüd, 14. augustil.

Olgu tuleoht suur või väike, tuleb tulega alati tähelepanelik olla. Päästeamet märgib, et metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikest omavalitsustest.

Mujal tuld tehes tuleb lõkkease teha mittesüttivale pinnale ning hoida käepärast esmased kustutusvahendid. Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega, kui selle kiirus ei ületa 5 meetrit sekundis.