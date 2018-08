Nullõllede valik Eesti poodides on üpris mitmekülgne. Proovimiseks sai valitud kolm kodumaist ja kolm piiritaguse tootja janukustutajat. Ilmataat kruvis Sakala palvel õhutemperatuuri 32 soojapügala peale ning laua ümber kogunes eriti janune žürii koosseisus Toomas Mädamürk, Leo Ariva ja Rein Ilves. Kõik mehed on õlleklubi Sangarite Selts liikmed ning et sama seltsingu ridadesse kuulub ka allakirjutanu, lubati temalgi mekutamisest osa võtta. Olgu öeldud, et joogid valis välja sõltumatu kõrvalseisja ning žüriil tuli parim märjuke välja selgitada pimetesti käigus. Punkte jagati ühest viieni poolepunktise täpsusega.