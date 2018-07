Sakalale kümmekond päeva tagasi korraldatud pildistamisele saabus teiste hulgas Annekatrin Ott, kelle peres on sapakas Triinu ja Volga nimega Olga. «Mõlemad sõidukid on armsad ja otsekui pereliikmed,» sõnas Annekatrin Ott. «Punane sapakas Triinu osales mullu Kurgjal näitemängus «Midagi on viltu». Triinu roll oli etenduses väga raske, ta ei tohtinud käima minna. Kuna Triinu täitis kõik nõuded, oodatakse teda augustis taas Kurgjale,» pajatas omanik.