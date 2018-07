Viljandi Vorstimees toob valikusse värsket verd

Viljandi Vorstimehe eestvedajate Siim Saarseni, Tõnis Luige ja Villem Variku repertuaaris on praegu kahte tüüpi grillvorste. Ühed on ürdivorstid, millesse läheb Variku jutu järgi tüümianit, basiilikut, rosmariini ja punet. Teine toode on aga tšillivorst, mis sisaldab tšillihelbeid. Vorstid valmivad eesti sealihast, mille puhul Variku ütlemist mööda on tähtsaim, et see oleks läbi kasvanud.