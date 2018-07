Politseil oli keskmisest töisem nädalavahetus  

Politseile tuli 83 väljakutset, mida on enam, kui nädalavahetusel keskmiselt. Hinnates, et rohkem rahvast tähendab rohkem tööd ka korrakaitsjatele, töötasid Turba sõnul nädalavahetusel Viljandimaal lisapatrullid, kelle ülesandeks oli nii liiklust rahustada kui ka linnaruumis avalik kord tagada.

Korrakaitsjate sõnul ei olnud nende sekkumist vajavaid raskeid vahejuhtumeid, mis oleks olnud seotud pärimusmuusika festivaliga. Küll aga laekus teateid sellest, et teeservad on sõidukeid täis pargitud ning teised ei mahu mööda sõitma või manööverdama. Politsei kontrollis, kas ja kui suur liiklustakistus on. Kus tarvilik, seal sekkus, võttis autoomanikega ühendust ning korraldas ümberparkimise. Samuti tuli teateid und häirivast muusikast.

Folgialalt tuli 27. juulil teade, et seitsmeaastane tüdruk on ema silmist kaotanud. Enne politsei saabumist õnnestus turvatöötajal laps emaga kokku viia.

28. juulil kella 4 paiku öösel teatati, et Viljandis Lembitu puiesteel magab tee peal mees, kes teeb imelikke häälitsusi. Politsei selgitas välja, et 34-aastane mees oli purjus ega jaksanud koju minna. Sõber tuli talle järele ja viis mehe tuppa magama.

28. juulil kella 5.45 paiku teatati, et Viljandis Ranna puiesteel müügitelgist varastati kokkupandav tool, kaks pudelit vett ja poolik lõõtspill. Et juhtumisse sekkusid turvatöötajad, kaotas varas põgenedes vara ning jooksis pääsemiseks Viljandi järve. Sealt tõi ta välja vetelpäästja, kes tegutseb ühtlasi abipolitseinikuna. Turvatöötajad andsid vargust toime panna püüdnud joobes mehe politseinikele üle.

28. juulil kella 10.30 paiku avastati, et Viljandis Valuoja puiesteel on maja trepikoja ukseklaas katki löödud. Asjaolusid selgitab politsei. Paari tunni möödudes teatati, et Viljandis Kivi tänaval on Citroëni tagaklaas arvatavasti kiviga katki löödud. Üksikasjad on samuti selgitamisel.