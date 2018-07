Tuli välja, et telklast oli keegi Fordis olnud sõprade kambale eelmisel õhtul oma autot laenanud. Uued sõiduki kasutajad aga ei mäletanud enam, kelle käest nad selle said. Kui selgitasime, et meie autoomanikku ei tea, panid nad meile ikkagi südamele, et kui me peaksime kuulma, et keegi oma sõidukit taga igatseb, siis võiksime edasi öelda, et laenajad ei ole sugugi seitsme tuule poole minema vuranud, vaid nad lihtsalt ei mäleta, kellele see tagastada.