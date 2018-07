Esmaspäev, 16. juuni

Kondase keskuses on 22. juulini Kondase keskuse autsaiderkunsti suurprojekt «Kogutud maailmad». 30. septembri on vaadata Anna Wildrose´i näitus «Koloniaalkaupluse müsteerium.» Püsinäitus on kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi. Telefon 433 3968.