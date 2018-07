Trumpi valitsuse julgeolekupoliitilised tõehetked

Mõlema kohtumise kontekst ja eellugu ei tekita aga just liigset ettearvatavust. Fooni loob praegune turbulents USA presidendi suhetes liitlastega.

MÄLETATAVASTI RIKKUS Trump hiljutisel G7 (ühendus, mille moodustavad seitsme juhtiva tööstusriigi rahandusministrid ja neile alluvad töögrupid – toimetus) kohtumisel Kanadas suhteid peaaegu kõigi liitlastega. Olles Kanadast teel Singapuri kohtumisele Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga, võttis ta tagasi allkirja G7 kohtumise kokkuleppelt, ähvardas partnereid uute tollitariifidega ning kirjeldas oma tviidis G7 kohtumise korraldajat Kanada peaministrit Justin Trudeaud kui nõrka ja ebaausat.

Samas iseloomustas Trump pärast Singapuri kohtumist Põhja-Korea liidrit Kimi kui andekat, väga tarka ja väga head läbirääkijat, kes tahab teha õiget asja. Ka lisas Trump, et Kimiga oli tal hea keemia. Arutamata küsimust Lõuna-Koreaga, teatas Trump, et USA lõpetab ühised sõjalised õppused Lõuna-Koreaga, sest need on kallid, provokatiivsed ja kohatud.

Samuti kehtestas Trump hiljuti Euroopa Liidust ja Kanadast imporditavale terasele ja alumiiniumile kõrgemad tariifid. Samas kutsus ta üles Venemaad taas G7-sse ehk siis G8-sse kaasama. Mäletatavasti jäeti Venemaa G8-st kõrvale 2014. aastal, kui ta annekteeris Krimmi ja tungis Ukraina idaossa.

Viimastel nädalatel on Trump korduvalt kritiseerinud Euroopa Liitu, et too elab USA arvel ning on sama halb kui Hiina, ainult väiksem.

SEE ON SIIS TAUST, mis eelneb NATO tippkohtumisele ja seejärel Helsingis toimuvale USA ja Venemaa tippkohtumisele. Trump on jõudnud värskelt korrata, et NATO on USA-le liiga kulukas, ning mõni nädal tagasi kirjutas ta mitmele NATO riigijuhile kirja, milles kutsus üles kaitsekulutusi suurendama. Ühtlasi hoiatas ta, et Ameerika kodanikele on järjest keerulisem põhjendada, miks osa NATO riike ei panusta julgeolekusse piisavalt. Oma hiljutises kõnes toetajatele ütles Trump, et USA panus NATO-sse aitab palju rohkem teisi NATO riike kui USA-d.

USA osa NATO kaitsekuludest on kaks kolmandikku ning Trumpi korduvad väljaütlemised räägivad selget keelt, et ta pole sellise proportsiooniga rahul. Iseasi, kas ja mis sellest tuleneb.

Tuleneda võib risk, et nii nagu viimasel ajal kaubandussuhetes võib Trump ka julgeoleku valdkonnas otsustada, et ta eelistab diile reeglitele ehk raha loeb. See tähendaks, et tegevusele NATO raames eelistab ta ennekõike ajada asja kahepoolselt nende riikidega, kes näivad talle poliitiliselt lähedasemad ja/või on valmis rohkem maksma.

Nii tekitas näiteks küsimusi teade, et Trump palus uurida võimalusi USA vägede vähendamiseks Saksamaal, samas kui Poola on pakkunud USA-le välja, et too looks Poolasse alalise sõjalise baasi, mille eest Poola on valmis ka maksma.

EELNEVAT ARVESTADES peab NATO tippkohtumine andma sõnumeid, mis laseks Trumpil soovi korral ka oma tegevust NATO liinis eduloona näidata.